منظمة إغاثة إيطالية تنقذ 100 مهاجر بالبحر المتوسط

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أعلنت منظمة "ميديتيرانيا" الإغاثية الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن إحدى سفنها أنقذت قرابة 100 مهاجر، مطالبة السلطات الإيطالية بتوفير ميناء آمن لهم.

وقالت المنظمة فى تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، إنه تم إنقاذ المهاجرين صباح اليوم، بينهم ثمان سيدات حوامل و22 طفلا، وذلك بعدما رصدت سفينة الإنقاذ قارب المهاجرين المطاطى على الرادار، مضيفة أنه تم إنقاذ المهاجرين فى الوقت المناسب إذ كان القارب مكدسا وجانحا ومفرغ جزئيا من الهواء.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، أن السلطات البحرية الإيطالية ردت على طلب المنظمة بأن حثتها على التوجه إلى السلطات الليبية، فيما قالت المنظمة بدورها إنها تبحث عن حل بديل إذ لا تعد ليبيا آمنة.

يذكر أن، وزير الداخلية الإيطالى المتشدد تجاه الهجرة ماتيو سالفينى، رفض عدة مرات السماح لسفن منظمات إغاثة تحمل مهاجرين أنقذتهم بالبحر من دخول المياه الإيطالية؛ ما وضع السلطات فى مواجهات مع عدة منظمات إغاثة نشطة بالبحر المتوسط.