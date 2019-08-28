مساعد رئيس هيئة تنمية وتطوير المدن يزور المنصورة الجديدة ويتابع حجم الأعمال

الدقهلية – فريق المحافظات

تفقد المهندس كمال بهجت مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، لمتابعة المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، حيث رافقه خلال الزيارة المهندس معتز أبو الفتح مدير عام الزراعة بالهيئة، والمهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة.

حيث بدأ زيارته بتفقد منطقة الكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث جارى الإنتهاء من تنفيذ الكورنيش الشرقى بطول 800 م ، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربى بطول 1400 م إلى 65 %.

ثم تفقد عمليات تنفيذ الطرق المختلفة بالمدينة، وتجول بمنطقة الفيلات التى يتم تشطيبها، حيث جار تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة - متصلة - شبه متصلة)

وتفقد أيضا مشروعى "دار مصر" "سكن مصر" للإسكان المتوسط، و"JANNA" للإسكان الفاخر.

كما إجتمع مع مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفى التوقيتات المحددة لها

تأتى هذه الزيارة فى إطار المتابعة المستمرة من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسير الأعمال بالمدن الجديدة.



جولة مساعد رئيس هيئة تنمية وتطوير المدن بالمنصورة الجديدة



جولة مساعد رئيس هيئة تنمية وتطوير المدن بالمنصورة الجديدة



جولة مساعد رئيس هيئة تنمية وتطوير المدن بالمنصورة الجديدة