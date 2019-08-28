سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 05:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

مساعد رئيس هيئة تنمية وتطوير المدن يزور المنصورة الجديدة ويتابع حجم الأعمال

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:13 م
مساعد رئيس هيئة تنمية وتطوير المدن يزور المنصورة الجديدة ويتابع حجم الأعمال جانب من الجولة
الدقهلية – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد المهندس كمال بهجت مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، لمتابعة المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، حيث رافقه خلال الزيارة المهندس معتز أبو الفتح مدير عام الزراعة بالهيئة، والمهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة.

حيث بدأ زيارته بتفقد منطقة الكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث جارى الإنتهاء من تنفيذ الكورنيش الشرقى بطول 800 م ، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربى بطول 1400 م إلى 65 %.

ثم تفقد عمليات تنفيذ الطرق المختلفة بالمدينة، وتجول بمنطقة الفيلات التى يتم تشطيبها، حيث جار تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة - متصلة - شبه متصلة)

وتفقد أيضا مشروعى "دار مصر" "سكن مصر" للإسكان المتوسط، و"JANNA" للإسكان الفاخر.

كما إجتمع مع مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفى التوقيتات المحددة لها

تأتى هذه الزيارة فى إطار المتابعة المستمرة من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسير الأعمال بالمدن الجديدة.

جولة مساعد رئيس هيئة تنمية وتطوير المدن بالمنصورة الجديدة (2)
جولة مساعد رئيس هيئة تنمية وتطوير المدن بالمنصورة الجديدة

 

جولة مساعد رئيس هيئة تنمية وتطوير المدن بالمنصورة الجديدة (3)
جولة مساعد رئيس هيئة تنمية وتطوير المدن بالمنصورة الجديدة 

 

جولة مساعد رئيس هيئة تنمية وتطوير المدن بالمنصورة الجديدة (4)
جولة مساعد رئيس هيئة تنمية وتطوير المدن بالمنصورة الجديدة

 

جولة مساعد رئيس هيئة تنمية وتطوير المدن بالمنصورة الجديدة (5)
جولة مساعد رئيس هيئة تنمية وتطوير المدن بالمنصورة الجديدة 

 


الدقهلية

المنصورة الجديدة

المدن الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكشف على 1242 مريضا فى قافلة طبية مجانية بأبو نور الدين ببلقاس الدقهلية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:23 م

أول مأذونة بالدقهلية: واجهت تشكيك المتشددين فى صحة الزواج على يد امرأة.. 70% من الطلاق سببه سوء اختيار.. "سالى": لم أتزوج حتى الآن لأن سترة البنت فى تعليمها وليست بالزواج.. المسجد دار عبادة وأرفض كتب الكتاب فيه

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:00 م

إلغاء رخصة مزرعة ووقف إصدار تراخيص مزارع داخل الحيز العمرانى بالدقهلية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:33 م

محافظ الدقهلية: إحالة مسئولى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى للتحقيق

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:16 م

استعادة 167 فدان أملاك دولة وسقوط 15 شيكارة دقيق بمصرف بالدقهلية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:42 م

شكوى من تراكم القمامة بقرية سرسق مركز فى محافظة الدقهلية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

البنك المركزى: مصر تسدد 25 مليار دولار ديونا خلال عامين

البنك المركزى: مصر تسدد 25 مليار دولار ديونا خلال عامين

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة