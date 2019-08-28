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مدير أمن الأقصر يفتتح معرض لتوفير المستلزمات وملابس المدارس بأسعار مخفضة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:31 ص
مدير أمن الأقصر يفتتح معرض لتوفير المستلزمات وملابس المدارس بأسعار مخفضة المعرض
الأقصر - أحمد مرعى

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افتتح اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر مساء اليوم الثلاثاء، معرض "كلنا واحد"، لتوفير المستلزمات والملابس المدرسية بأسعار مخفضة، في اطار تنفيذ مبادرة وزارة الداخلية للتخفيف عن أعباء المواطنين، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتأتي مبادرة "كلنا واحد"، في إطار تفعيل دور وزارة الداخلية بقيادة السيد اللواء محمود توفيق،  بتفعيل الدور المجتمعي، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحقيق توازن بالسوق المحلي، وضبط الأسعار، وتوفير احتياجات المواطنين الخاصة بالمستلزمات المدرسية من ملابس وأدوات، بمناسبة قرب افتتاح المدارس، لمواجهة غلاء التجار واحتكار السلع بالسوق السوداء.
 
وتفقد مدير أمن الأقصر، برفقته عدد من القيادات الأمنية، معرض "كلنا واحد"، المقام بالقرب من محطة السكك الحديدية وسط مدينة الأقصر، حيث تابع مدى التخفيضات المقدمة من قبل التجار المشاركين في المعرض، وفروق الأسعار المطروحة للمواطنين مقارنة بالسوق المحلي، والتي تصل إلى نحو 30%.
وشهد افتتاح المعرض، توافد العديد من الأهالي الذين عبروا عن سعادتهم لإقامة مثل تلك المعارض التي تطرح السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق، مما يجعل هناك توازنًا في السوق المحلي، وتقضي على الاحتكار خاصةً في المواسم.
 
ومن جانبه، أكد مدير أمن الأقصر، على تفعيل الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشددًا على ضرورة الوقوف بجانب الأهالي في التصدي لاحتكار الأسواق ومنع غلاء التجار، من خلال إقامة مثل تلك المعارض،  بالإضافة إلى الحملات المستمرة التي تقوم مباحث التموين بكافة المديريات الأمنية على مستوى الجمهورية.
 
 
 

 

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