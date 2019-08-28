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محكمة كندية توافق على إعادة محاكمة رجلين أدينا بمحاولة تفجير قطار

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:39 ص
محكمة كندية توافق على إعادة محاكمة رجلين أدينا بمحاولة تفجير قطار محكمة - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قالت محكمة كندية، إنها وافقت على إعادة محاكمة رجلين أدينا بالإرهاب عام 2015، بتهمة التحضير لتنفيذ تفجير لإخراج قطار ركاب عن مساره قبل ذلك بعامين.
 
ووجهت الشرطة الكندية، تهم التخطيط للهجوم إلى رائد جاسر الذى يبلغ من العمر حاليا 41 عاما، وشهيب الصغير 36 عاما، بعد إلقاء القبض عليهما، مشيرة إلى أن العملية كانت مدعومة من عناصر لتنظيم القاعدة فى إيران.
 
وقال مسئولون أمريكيون وقتها، إن الهجوم كان يستهدف خطا للسكك الحديدية يربط بين نيويورك وتورونتو، وهو مسار يمر بوادى هدسون عبر نيويورك إلى كندا قرب شلالات نياجرا.
 
وطلب الرجلان فى فبراير، إعادة محاكمتهما بدعوى وقوع أخطاء أثناء نظر القضية، ورُفض طلبهما بشأن اختيار هيئة المحلفين.
 
وقالت محكمة استئناف أونتاريو أمس الثلاثاء، إنها وافقت على طلب إعادة المحاكمة، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى عام 2015.
 

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