سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يحيل مسئولى المواقف بـ6 مراكز للتحقيق لتقصيرهم فى الرقابة والتحصيل

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:04 ص
محافظ المنيا يحيل مسئولى المواقف بـ6 مراكز للتحقيق لتقصيرهم فى الرقابة والتحصيل اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مسئولى مشروع المواقف بـ6 مراكز للإدارة العامة للشئون القانونية للتحقيق، بسبب ضعف الإشراف والرقابة فى متابعة أداء سير العمل بمناطق التحصيل الخاصة بالمشروع بالوحدات المحلية، وعدم تواجد المحصلين بالمواقف ووجود عجز فى النقدية المحصلة أمام البونات المقطوعة مما يعد إهدارًا للمال العام.

جاء قرار المحافظ بناء على التقرير الذى أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى ومكتب المتابعة، عقب المرور المفاجئ على مناطق التحصيل الخاصة بالمشروع بمراكز المنيا وبنى مزار وسمالوط ومغاغة والعدوة وملوى خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، والذى شدد على التأكد من مدى انضباط سير العمل بالمواقف ونقاط التحصيل والتزام السائقين بالتعريفة المقررة لاستقلال السيارات والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين خلال أيام العطلات.

وأكد المحافظ، تكثيف الحملات التفتيشية من قبل لجنة الانضباط والتفتيش الدورى والإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى على كافة القطاعات الخدمية بهدف تحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل مقصر أو متخاذل فى تأدية واجبه الوظيفى.


محافظ المنيا

مواقف المنيا

المنيا

مخالفات مالية بالمنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: يوجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: يوجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الرابع

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الرابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة