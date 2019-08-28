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محافظ الغربية يستعرض ملف تقنين التعديات على أراضى الدولة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:22 ص
محافظ الغربية يستعرض ملف تقنين التعديات على أراضى الدولة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

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استعرض اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، ملف تقنين التعديات على أراضى الدولة من خلال تفاعل رؤساء المدن والأحياء مع المواطنين بصفة مباشرة لإنهاء كافة إجراءاتهم ، وتحديد عقد لجنة بت خلال الأسبوع القادم للبت فى أسعار الملفات المتبقية.

كما إستعرض موقف الموجة 13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكداً على الإستمرار فى إزالة التعديات حتى يتحقيق الهدف وهو إسترداد جميع حقوق الدولة

ووجه أيضاً بتحصيل كافة المتأخرات فى مستحقات الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتأخرين فى الدفع ، ووضع الدراسات المناسبة للإستفادة من الأصول الغير مستغلة بالمحافظة.

 

 


محافظة الغربية

ملف تقنين الاراضى

لجنة البت

الاصول الغير مستغلة

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