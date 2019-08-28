سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

ماتقلقش على ابنك.. دراسة: الأطفال المتمردون يتمتعون بالهدوء والتعاطف عند الكبر

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:00 م
ماتقلقش على ابنك.. دراسة: الأطفال المتمردون يتمتعون بالهدوء والتعاطف عند الكبر التمرد
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة علمية حديثة أن الأطفال الذين يتصرفون ويمارسون التمرد مثل التدخين وشرب الكحول والاعتراض من المرجح أن يكونوا لطفاء عندما يكبرون فى السن.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد البحث الجديد الذي أجرته جامعة نورث كارولينا وجامعة لايدن أن الأطفال الذين يشربون ويدخنون ويخاطرون بنفسهم بشكل عام يميلون إلى الهدوء مع تقدمهم في السن ، ويظهرون المزيد من التعاطف أكثر من غيرهم.

بينما كانت دراستهم قائمة على المسح ، لاحظ فريق البحث أيضًا أن الصلة بين السلوكيات الإيجابية والمحفوفة بالمخاطر قد تكون مرتبطة بمنطقة من الدماغ تدير كلا النوعين من الدوافع.

تبدأ سن المراهقة حوالي سن العاشرة وتستمر حتى يبلغ سن التاسعة عشرة ، على الرغم من أن الفترة المحددة تختلف من طفل لآخر، وليس فقط "الهرمونات" التي تقود سلوكهم المتهور، لكن أدمغة المراهقين تتغير - وبسرعة.

تعمل أدمغتهم بشكل مختلف عن أدمغة البالغين ، ونتيجة لذلك ، فإنها تتصرف بشكل مختلف أيضًا، وتحدث تغييرات كبيرة في القشرة الأمامية للدماغ الصغير ، وهي المنطقة التي تحكم تفكيرنا للتأمل في العواقب قبل أن نتحرك.

وفي الوقت نفسه ، يتضاعف عدد الروابط بين مناطق الخلايا المختلفة في الدماغ مع تطور قدرتهم على التفكير والتصرف بناءً على دوافع أكثر تعقيدًا.

لكن منطقة "اللوزة" في الدماغ تتطور في وقت مبكر من الحياة، لذا ، أصبح المراهقون قادرين تمامًا على تغيير رد فعلهم إلى التفكير العاطفى، وما زالت أدمغتهم تتغير لمنحهم القدرة على التفكير والتصرف بشكل معقول.

وخلال هذه المرحلة نفسها من الحياة ، يتحول المراهقون المتمردون إلى أشخاص أكثر هدوءاً من الآخرين، على الرغم من أنها قد تتعارض مع تفاعلهم وعدوانيتهم وتجاهلهم مقارنة بسن الطفولة.

 


التمرد

العطف

علاج التمرد

مشاكل التمرد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه

العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه

بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة