مؤسسة الملك عبدالعزيز تمدد فترة التسجيل في مسابقة "موهوب" لمدة أسبوع

وكالات

اعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، عن تمديد فترة التسجيل في مسابقة "موهوب" حتى يوم الأحد 15 سبتمبر 2019، للطلاب والطالبات من الصف السادس حتى الصف الأول ثانوى ممن لديهم شغف بتخصصات العلوم والفيزياء والأحياء والكيمياء والرياضيات والمعلوماتية.

ووفقا لما نشر على وكالة أنباء السعودية، دعت "موهبة"، الطلاب والطالبات إلى سرعة التسجيل في المسابقة، التي تضع الموهوب على أول الطريق لتمثيل الوطن في المسابقات الإقليمية والدولية، حيث يتم إلحاق المرشحين في برامج وملتقيات تدريبية متخصصة تقام بمدن محددة، لإعدادهم وتأهيلهم لهذه المشاركات، علماً بأن تحقيق أي إنجاز في المسابقات الإقليمية والدولية يؤهل الطلاب للفوز بجائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين.

وتقام مسابقة "موهوب" على مرحلتين، المرحلة الأولى إلكترونية من خلال اختبار الكيمياء والفيزياء والأحياء يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر المقبل، واختبار الرياضيات والمعلوماتية والعلوم يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2019م‏، وسيكون ظهور نتائج اختبار المرحلة الأولى يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر.

وستكون المرحلة الثانية عبارة عن اختبارات تحريرية تعقد يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019م، يتم تنفيذها مع إدارات التعليم، وتعلن نتائجها يوم الأحد 3 نوفمبر 2019م‏.