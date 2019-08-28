فيديو وصور.. اندلاع حريق هائل فى كنيسة بولاية بنسلفانيا الأمريكية

اندلع حريق هائل فى كنيسة معبد الطريق الإنجيلى الكبرى فى فلاديفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، بحسب صور نشرتها وكالة وريترز للأنباء، كما نشرت شبكة " ان بى سى" نيوز يوضح تمكن النيران بشكل كبير من الكنيسة.
#Breaking: Fire burns at church in West Philadelphia. https://t.co/xwxJCPSQf5 pic.twitter.com/yCnL5uPj6A— NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) August 27, 2019
جانب من الحريق
جانب من الحريق
حريق هائل فى كنيسة فى فلاديفيا
حريق هائل فى كنيسة بفلاديفيا
حريق هائل فى كنيسة فى فلاديفيا
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