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فيديو وصور.. اندلاع حريق هائل فى كنيسة بولاية بنسلفانيا الأمريكية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:06 ص
فيديو وصور.. اندلاع حريق هائل فى كنيسة بولاية بنسلفانيا الأمريكية جانب من الحريق
كتب محمد جمال

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اندلع حريق هائل فى كنيسة معبد الطريق الإنجيلى الكبرى فى فلاديفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، بحسب صور نشرتها وكالة وريترز للأنباء، كما نشرت شبكة " ان بى سى" نيوز يوضح تمكن النيران بشكل كبير من الكنيسة.

 

 
جانب من الحريق 2
جانب من الحريق
 
 
جانب من الحريق
جانب من الحريق
 
 
 
حريق هائل فى كنيسة فى فلاديفيا (1)
حريق هائل فى كنيسة فى فلاديفيا 

 

حريق هائل فى كنيسة فى فلاديفيا (2)
حريق هائل فى كنيسة بفلاديفيا 

 

حريق هائل فى كنيسة فى فلاديفيا (3)
حريق هائل فى كنيسة فى فلاديفيا 

 


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