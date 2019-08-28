فيديو وصور.. اندلاع حريق هائل فى كنيسة بولاية بنسلفانيا الأمريكية

كتب محمد جمال

اندلع حريق هائل فى كنيسة معبد الطريق الإنجيلى الكبرى فى فلاديفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، بحسب صور نشرتها وكالة وريترز للأنباء، كما نشرت شبكة " ان بى سى" نيوز يوضح تمكن النيران بشكل كبير من الكنيسة.



جانب من الحريق

جانب من الحريق



حريق هائل فى كنيسة فى فلاديفيا



حريق هائل فى كنيسة بفلاديفيا