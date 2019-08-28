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فيديو.. مدير الترميم بالمتحف المصرى الكبير: الافتتاح فى الربع الأخير من 2020

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:24 ص
فيديو.. مدير الترميم بالمتحف المصرى الكبير: الافتتاح فى الربع الأخير من 2020 المتحف المصرى الكبير
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم بمشروع المتحف المصرى الكبير، إن حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، من الأشياء التى ستكون مبهرة، بعد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئاسة رئيس مجلس الوزراء، للجنة العليا التى تقوم بوضع سيناريوهات حفل الافتتاح، بالإضافة لمشاركة وزراء الآثار والسياحة ومحافظ الجيزة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان،  إلى أن مشروع المتحف المصرى الكبير هو مشروع القرن، مؤكداً أنه ليس مجرد متحف بل مشروع ثقافى متكامل، موضحاً أن افتتاح المتحف سيكون فى الربع الأخير من عام 2020.

وأكد أنه تم الانتهاء 100% من الهياكل الخرسانية، و90% من التشطيبات الداخلية لقاعات العرض، بالإضافة إلى أن هناك 48300 قطة أثرية جرى نقلها إلى المتحف، ووضع سيناريهات العرض المتحفى بالكامل، والبدء فى الوضع البرامجى لتشغيل المشروع.


المتحف المصرى الكبير

رامى رضوان

الهياكل الخرسانيه

الاثار

اخبار

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