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طالب بهندسة حلوان يحصل على منحة EJEP اليابانية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:53 م
طالب بهندسة حلوان يحصل على منحة EJEP اليابانية طالب بهندسة حلوان يحصل على منحة EJEP اليابانية
وائل ربيعى

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حصل الطالب أحمد خالد محمد السعيد، بالفرقة الثانية بقسم الهندسة الحيوية الطبية بكلية الهندسة بجامعة حلوان، على منحة EJEP اليابانية، وهى منحة مقدمة للتدريب فى اللغة والثقافة اليابانية ومجال الهندسة بجامعة هيروشيما اليابانية. 
 
أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اهتمام الجامعة بالتعاون الدولى وتسهيل جميع اجراءات السفر للطلاب الحاصلين على المنح المختلفه لما لها من أهمية كبيرة في تنمية مهاراتهم وثقل مواهبهم وتأهيلهم للمنافسة بسوق العمل بشكل قوى ومشرف، مضيفا أن الجامعة تحتوى على عدد كبير من الطلاب المتميزين الذين يمتلكون مهارات كبيره فى البحث العلمى والتطبيق الأكاديمى. 
 
وتم قبول طالب جامعة حلوان ضمن 30 طالبا فقط على مستوى الجمهورية، حيث تقدم 3600 طالب من مختلف الجامعات المصرية، لهذه المنحة التى تقدم للطلاب بالتعاون بين مصر واليابان للدراسة بجامعة هيروشيما فى اليابان. 
 
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جامعة هيروشيما

منح اليابان

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