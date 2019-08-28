ضبط 1100 كيلو دقيق بلدى قبل تهريبه للسوق السوداء بسنورس

الفيوم – رباب الجالى

شنت مديرية التموين بالفيوم حملة مكبرة تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل مديريه تموين الفيوم وبرئاسه المهندس هشام سعيد مدير تموين سنورس والمهندس مرسى رمضان والمفتشين حماده سيد وحسن دبور وأحمد محمد إسماعيل .

وتمكنت الحمله من ضبط اليوم طن و 100 كيلو دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلديه أثناء تهريبها من احد المخابز البلديه بناحيه منشاه طنطاوي بسنورس علي ترسكل برقم 189065 وتم التحفظ علي الدقيق والتريسكل وتحرير محضر برقم 513 جنح أمن دوله طورائ ضد سائق الترسيكل ، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.