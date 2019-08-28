ضبط المتهمين بإطلاق الرصاص على شاب بس خلافات بينهما بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهمين بقتل شاب بإطلاق النار عليه وإصابته بطلق نارى بالرقبة، بسبب خلافات بينهما، وتبين ان المتهمين هما " محمد . ع . ع . ال " وشهرته خربوش، " أمير . م . ح . ا " وشهرته الفؤش.

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بمقتل شاب بمنطقة الجمهورية، انتقل العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة، والعقيد احمد كوهية وكيل الفرع، والرائد احمد عبد الشافي رئيس مباحث القسم، لمكان البلاغ وتبين مقتل شاب يدعى"م.ر" اثر اصابته بطلق نارى بالرقبة، لوجود خلافات مع صديقيه، وتم ضبط المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.