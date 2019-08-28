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صيدلية منزلية ببيتك تساعدك فى حالات الطوارئ.. اعرف اهم محتوياتها

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:30 م
صيدلية منزلية ببيتك تساعدك فى حالات الطوارئ.. اعرف اهم محتوياتها الصيدلية المنزلية
كتبت هند عادل

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هناك بعض الإصابات التى تحدث بشكل يومى نتيجة القيام ببعض الأعمال المنزلية ولعب الأطفال وتطلب إسعافات أولية عاجلة لمنع تفاقم الإصابة لحين الانتقال إلى المستشفى أو التدخل الطبى إذا كانت الإصابات بالغة، وأيضا يجب أن يتواجد بالمنزل صيدلية منزلية تحتوى على عدة أساسيات.

ووفقا لموقع" healthline"، الاطلاع على الإسعافات الاولية وأساسيتها والقيام بها بمهارة قد ينقذ حياة شخص فى حالات الطوارئ.

إسعافات أولية فى حالة التعرض لخدوش وجروح 

إذا كان الجرح أو الخدش عميقاً ويحتاج إلى غرز فقط قم بغسل يديك واضغط على الجرح لوقف النزيف واتصل بالإسعاف في أقرب وقت ممكن، في الجروح البسيطه أو الخدوش يمكنك معالجتها في المنزل وعليك باتباع الخطوات الآتية لمنع الالتهابات:

  • قم بغسل يديك جيداً.
  • أوقف النزيف بوضع قطعه قماش نظيفه و من ثم قم بتوجيه الضغط المباشر على الجرح.
  • نظف الجرح بغسله بالماء والصابون الطبي.
  • قم باستخدام مضاد حيوي موضعي على موقع الجرح وغطي الجرح.
  • غير الضماد واغسل الجرح وأعيد وضع مرهم المضاد الحيوي وأعيد تغطيه الجرح بالضمادة للحفاظ على الجرح جافاً ونظيفاً مع مراقبة ظهور أي علامات التهاب احمرار أو ألم .

يجب أن يكون في كل منزل معدات الاسعافات الأولية لمواجهة الحوادث اليومية والحالات الطارئه وأهمها:

- شريط لاصق بأحجام مختلفة مع مقص صغير.

- مرهم مضاد للبكتيريا لمنع الجروح من الالتهاب.

- محلول مطهر لتنظيف الجروح الصغيرة.

-  قربة ماء قابلة للتبريد.

- قصاصات كحولية قطنيه لتنظيف الجروح ووضع المضاد الحيوي بعدها.

- ضماد مرن للف الالتواءات.

- شاش بأحجام مختلفة.

- مسكن للالام يعطى بدون وصفة طبية.

- صابون أو معقم لليدين.

- قفازات معقمة.

- ميزان حرارة.

- ملقط.

 


اسعافات اوليه

اسعافات اوليه طارئه

حالات الطواريء

الصيدليه المنزليه

الخدوش والجروح

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