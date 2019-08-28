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صور.. SpaceX تطلق المركبة الفضائية Starhopper المصمم لاستعمار المريخ

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 06:04 ص
صور.. SpaceX تطلق المركبة الفضائية Starhopper المصمم لاستعمار المريخ المركية الفضائية هوبر
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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أطلقت شركة SpaceX مركبة فضائية من نوع Starhopper "هوبر"  المصمم لاستعمار المريخ  فى رحلة تجريبية قصيرة ،وهو نموذج تجريبي مبكر للمركبة المستعمرة للمريخ، على ارتفاع حوالى 650 قدم (200 متر) فى بوكا تشيكا، تكساس، بالقرب من مدينة براونزفيل الحدودية.

ووصلت المركبة الفضائية إلى حد الارتفاع المعتمد،والذى يبلغ 492 قدمًا (150 مترًا) ، وتحركت جانبيًا وانحدرت ببطء إلى نقطة هبوط على الهدف فى مكان قريب وسادة الهبوط، كانت الرحلة التى استغرقت دقيقة واحدة تقريبًا بمثابة الاختبار الثانى "غير المربوط" للصاروخ.

المركبة الفضائية هوبر
المركبة الفضائية هوبر
 
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فقال إيلون ماسك، مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لها عبر موقع تويتر في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن هناك حاجة إلى برنامج SpaceX للحصول على إذن للرحلة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، فيما قام بتحديث ذلك ناشرا: "محادثة جيدة مع رئيس FAA تحتاج إلى المزيد من تحليل المخاطر، وستكون واضحة للطيران قريبًا".
 
فيما  أعلن المسئولون في مقاطعة كاميرون، حيث تقع بوكا تشيكا، أن شاطئا وجزءا من الطريق السريع 4 سيغلقان في 21 أغسطس من الساعة 2 مساءً، حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي لاستيعاب أنشطة SpaceX.
 
وأضاف المسئولون في مقاطعة كاميرون أن 21 أغسطس هو "التاريخ الأساسي" للإغلاق، ويوم 22 أغسطس و23 أغسطس مناوبان.
 
جدير بالذكر أنه قد أجرى نموذج مركبة Starhopper ثلاث مرات حتى الآن، وجميعها من بوكا تشيكا، فيما أن المركبة النهائية ستضم 100 راكب إلى الكوكب الأحمر.
 
 
انطلاق المركبة
انطلاق المركبة

 

مركبة هوبر
مركبة هوبر

 


SpaceX

مركبة فضائية

رحلة تجريبية

تكساس

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