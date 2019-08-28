صور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض لمستلزمات المدارس

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، معرض لتوفير مستلزمات المدارس، تضمنت 10 آلاف قطعة ملابس وأحذية فضلاً عن الأدوات المدرسية للطلاب الأكثر احتياجاً من المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الثانوية بالمجان، والذى نظمته مديرية التربية والتعليم بمدرسة أحمد عرابى الإبتدائية بإدارة غرب كفرالشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ، إن افتتاح هذا المعرض، جاء بالمشاركة المجتمعية لكل أهالينا الغير قادرين على توفيراحتياجتهم لأبنائهم من الزى المدرسى، لافتاً سيتم توزيعها على كل المحتاجين بعد التأكد من احتياجهم، مقدماً الشكر لكل من ساهم فى هذا المعرض من رجال أعمال والمواطنين ومجلس أمناء وشركات شاركوا بجهودهم لأجل هذا العمل .











































