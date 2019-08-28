صور ..محافظة القليوبية تحتفل بالعيد القومى بحضور 3 محافظين سابقين

القليوبية - إبراهيم سالم

إنطلقت منذ قليل، احتفالات محافظة القليوبية، بالعيد القومى للمحافظة، بالصالة المغطاة باستاد بنها الرياضى، حيث يواكب العيد القومى للمحافظة افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، والتى تعد من معالم المحافظة السياحية، حيث يتوافد عليها السائحون والزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمنتزهات والحدائق التى تبلغ نحو 500 فدان بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، واللواء رضا فرحات محافظ القليوبية الأسبق، واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية الأسبق، واللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية.

وتضمن برنامج الاحتفالات العديد من الفقرات بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، كما وجهت محافظة القليوبية الدعوة لعدد من المحافظين السابقين للإقليم للمشاركة واعترافا بدورهم السابق.

وبدأ الاحتفال باستقبال المحافظين السابقين بديوان عام محافظة القليوبية، وبعد ذلك تنطلق سيارات كرنفال المشروعات القومية ومشروعات المحافظة من ديوان المحافظة حتى استاد بنها الرياضي، ثم بدأ الاحتفالية بالصالة المغطاة باستاد بنها الرياضى بتلاوة القرآن الكريم ثم فيلم تسجيلى عن معالم القليوبية، وتبع ذلك فقرة فنية واستعراضية لطلاب جامعة بنها وعرض رياضى تقدمه مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وتضمن الاحتفال فقرات شعرية إلى جانب فقرة الموسيقى النحاسية لفرقة طلائع الشباب والرياضة بالقليوبية، ثم فقرة الموسيقى العربية وتقدمها مديرية الثقافة بالقليوبية، ويقدم محافظ القليوبية درع المحافظة للمحافظين السابقين للإقليم، ويختتم اللقاء بكلمة للدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية ثم السلام الجمهوري.



محافظ القليوبية مع المحافظون السابقين



محافظ القليوبية مع المحافظون السابقين



محافظ القليوبية مع المحافظون السابقين



محافظ القليوبية مع المحافظون السابقين



محافظ القليوبية مع المحافظون السابقين



محافظ القليوبية مع المحافظون السابقين



محافظ القليوبية مع المحافظون السابقين



محافظ القليوبية مع المحافظون السابقين



محافظ القليوبية مع المحافظون السابقين



محافظ القليوبية مع المحافظون السابقين