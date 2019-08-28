صور.. "عايز تجملها لونها" حملة أطلقها شباب كفر الزيات لتجميل المدينة

الغربية محمد طارق

" عايز تجملها.. لونها"، حملة أطلقتها معلمة تربية فنية فى إحدى مدارس مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع بعض الشباب والأطفال فى جميع المراحل والأعمار، لتنظيف وتجميل المدينة من خلال تجميل جدران الشوارع برسوم جرافيتى وألوان مميزة تظهر جمال المدينة.

التقى " اليوم السابع " مروة وحيد صاحبة الفكرة ومنسق الحملة، والتى فرغت جزءا كبيرا من وقتها لمساعدة الأجهزة التنفيذية فى تنظيف وتجميل مدينة كفر الزيات، وقامت بتجميع أكبر عدد من الشباب والفتيات للمشاركة فى الحملة.

وقالت مروة: بعد الانتشار الكبير للقمامة فى مدينة كفر الزيات والإهمال الكبير والذى يتسبب به الأهالى قبل الأجهزة التنفيذية، بسبب إلقاء القمامة فى الأماكن غير المخصصة لإلقائها مما تسبب فى ظهور المدينة بشكل غير لائق بين باقى مدن محافظة الغربية، والتى تعد أحد وأهم وأكبر المدن بالمحافظة.

وأضافت: راودتنى فكرة تجميل شوارع وجدران المدينة فقمت بإطلاق حملة بعنوان "عايز تحملها لونها" وقمت بتصميم جروب على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لدعوة الشباب والفتيات من المدينة للاشتراك بالحملة، وبالفعل لاقت الحملة استحسان الجميع من الشباب واشترك بها عدد كبير بجميع المراحل التعليمية وبمساعدة أجهزة المدينة.

وأشارت: اتفقنا مع مجلس مدينة كفر الزيات، بتوفير عمال نظافة وعربات رفع القمامة لمساعدة شباب الحملة وبالفعل تلقينا دعم كبير من المجلس بتوفير المعدات اللازمة، وكذا توفير بعض الخامات المستخدمة فى أعمال رسم الجدران وباقى الخامات مساهمات من مجموعة العمل.

وأوضحت: قمنا بإطلاق المبادرة منذ 8 أيام وفى تلك المدة القصيرة استطعنا تنظيف جزء كبير من أحد أكبر الشوارع الرئيسية بالمدينة، وكذا تجميل أكبر الحوائط أمام مبنى محكمة كفر الزيات، والذى أظهر جمال المدينة بشكل كبير بالإضافة إلى سعادة الأهالى بهذا المظهر الجمالى والذى جعلهم يحافظوا على هذه الأماكن النظيفة.

وأضافت: قمنا بشراء ألواح خشبية وقام بعض المتطوعين من الشباب بتصنيع صناديق خشبية بأشكال مختلفة وقمنا بطلائها ورسم الرسومات الجمالية عليها وتعليقها على الأعمدة بالأماكن التى تم الانتهاء منها حتى لا يتم إلقاء القمامة بالشوارع.