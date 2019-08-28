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سكرتير عام بورسعيد: إنهاء مشكلة الصرف بحى الضواحى قبل نهاية العام الحالى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:00 ص
سكرتير عام بورسعيد: إنهاء مشكلة الصرف بحى الضواحى قبل نهاية العام الحالى المهندس كامل أبو زهرة سكرتير عام محافظة بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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أكد المهندس كامل أبو زهرة سكرتير عام محافظة بورسعيد لــ"اليوم السابع" أنه جارى الانتهاء من مشكلة الصرف الصحى بمنطقة فاطمة الزهراء والسيدة نفيسة والرحاب والسيدة خديجة وسوق على من خلال مشروع متكامل، لافتا أن الكتلة السكانية بحى الضواحى والزهور تمثل 52% من إجمالى تعداد سكان بورسعيد، وتعد النسبة الأكبر من بين باقى الأحياء، فضلا أن هناك العديد من المشروعات التى أقيمت بهذه المناطق الشعبية التى تحظى بها بنفس الأحياء الأخرى دون تفرقة بين حى وآخر.

وقال أبوزهرة إن الأحياء الشعبية شهدت الانتهاء من العشوائيات تماما وإنشاء محاور مرورية جديدة وتطوير الحدائق العامة ضمن حدائق بلا أسوار وإقامة التوسعات بالشوارع والميادين.

وأضاف بأنه سيتم قبل نهاية العام الحالى الانتهاء من رصف جميع الشوارع بمنطقة القابوطى لإعادة الوجه الحضارى لحى الضواحى بالكامل على أن يكون للمواطن بوجه عام دور من خلال التعاون مع الأجهزة التنفيذية بجانب تغيير السلوكيات للحفاظ على منظومة الصرف الصحى.

وتابع أبو زهرة بأنه يجرى حاليا بمنطقة السيدة نفسية والرحاب والسيدة خديجة وفاطمة الزهراء تكوين اتحاد شاغلين من سكان هذه العمارات للحفاظ على البيئة الصحية ومنظومة الخدمات والمرافق بالواحدت السكنية التى يشغلونها.


بورسعيد

انهاء مشكلة الصرف الصحى

حى الضواحى

رصف شوارع القابوطى

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