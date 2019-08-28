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سائق بأوبر يحاول خطف فتاة أمريكية والاعتداء عليها

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:45 م
سائق بأوبر يحاول خطف فتاة أمريكية والاعتداء عليها حادث يثير التساؤلات عن سلامة المراهقين فى المواصلات
كتبت: إنجى مجدى

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فى حادث جديد يثير تساؤلات بشأن مدى أمان شركات التنقل الخاصة بالنسبة للمراهقين، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سائق يعمل لدى شركة "أوبر" فى الولايات المتحدة، قام بخطف فتاة فى الخامسة عشر من عمرها وحاول اغتصابها، ذلك بعدما طلبته لتوصيلها إلى المنزل.

 

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، الأربعاء، أن فى مساء الجمعة 12 يوليو الماضى، فى بلدة لونج آيلاند بيتش، طلبت الفتاة سيارة من تطبيق أوبر للعودة إلى المنزل من حفلة عيد ميلاد صديقتها حيث كان من المقرر أن يستغرق الطريق 30 دقيقة للوصول. غير أن أسوأ مخاوف أحد الوالدين تحققت عندما لم يجلب السائق الفتاة بسلام إلى المنزل.

 

وقال ممثلو الادعاء إنه بدلاً من ذلك قام السائق خطفها وحاول نقلها إلى مكان إقامته فى بروكلين، حيث كان يعتزم الاعتداء عليها جنسياً. ولحسن حظ الفتاة أنها استطاعت الهروب بعد أن أقنعت السائق أنها فقط تريد الذهاب إلى دورة المياه وسرعان ما دخلت إلى أحد فروع مطاعم ماكدونالدز وطلبت الشرطة.

 

وبالفعل تم القبض على السائق، الذى يبلغ 32 عاما، بعد أربعة أيام من الحادث وتم توجيه اتهامات له بالخطف ومحاولة الاعتداء على طفلة والاحتجاز غير القانونى. وهى الاتهامات التى تصل عقوبتها إلى 25 سنة سجن. وعلى الرغم من أن الشركة لا تسمح بإيصال الركاب تحت سن الـ18 دون مرافق، لكن من المعتاد فى الولايات المتحدة أن يستخدم المراهقون تطبيق أوبر.


اوبر

شركة اوبر

الاعتداء الجنسى

ماكدونالدز

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