"زراعة القليوبية" تستعد لبدء موسم زراعة الفراولة منتصف سبتمبر المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت مديرية الزراعة بالقليوبية برئاسة المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، الاجتماع الشهرى لمتابعة الملفات العاجلة، وذلك تحت إشراف المهندس محمد جميل طلبة مدير عام البساتين بالمديرية، ومهندسى البساتين بالمديرية والإدارات الزراعية.

وأكد "زايد"، أن الاجتماع تناول سبل تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتحصيل رسوم النقابة وكيفية التحصيل، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المساحات المنشأة بالمخالفة، وتضمن أيضا إرسال تقديرات الفاكهة فى مواعيدها، وتكثيف المرور على مزارع الموز والفحص ضد أمراض تورد القمة والتبرقش.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن الاجتماع تطرق إلى سبل تدوير مخلفات المزرعة، والمرور الدورى على الحدائق والمشاتل ورفع التقارير الفنية، وحصر الخضر النيلي، وموافاة المديرية يوميا بحصر المساحات المنزرعة من الفراولة والتى ستبدأ الزراعة بداية من الثلث الأول من شهر سبتمبر 2019 مع إرسال التقارير الفنية أول بأول.