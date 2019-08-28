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روحانى: لا يمكن لإيران عزل نفسها عن العالم

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:54 ص
روحانى: لا يمكن لإيران عزل نفسها عن العالم الرئیس الإيرانى حسن روحانى
أ ش أ

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قال الرئیس الإيرانى حسن روحانى إن طهران لا يمكن أن تعزل نفسها عن العالم، مؤكدا ضرورة التواصل والتعاون مع المجتمع الدولى.
وأضاف روحاني ـ في اجتماع للحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن "العلاقات مع الخارج لها أهمية كبيرة بالنسبة لإيران".
يأتي هذا في وقت قال فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده لا ترغب في زيادة التوترات، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون جميع الدول قادرة على ممارسة حقوقها على أساس القانون الدولي.
وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي قد صرح في وقت سابق اليوم بأن بلاده ستواصل الجهود الدبلوماسية من أجل تخفيف التوترات في الشرق الأوسط، وذلك خلال لقائه ظريف بمدينة "يوكوهاما".


إيران

حسن روحانى

الرئيس الإيرانى

محمد جواد ظريف

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