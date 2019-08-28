رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل نائب وزير التعليم لتقديم التهنئة بالمنصب

كتب عبد الله محمود

استقبل المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الهيئة، الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، الذى نقل تهنئه وزير التربية والتعليم، لتوليه منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، مثمنًا على دور النيابة بالغ الأهمية فى مكافحة الفساد المالى والإدارى، داخل الجهاز الإدارى للدولة وإعلاء سيادة القانون.

كما قام الدكتور محمد عمر، بإهداء درع وزارة التربية والتعليم صندوق، دعم وتمويل المشروعات التعليمية، إلى رئيس الهيئة المستشار عصام المنشاوي.

ومن جانبه أكد المستشار المنشاوى، على تقديره البالغ للجهود الكبيرة التى بذلتها وتبذلها وزارة التربية والتعليم، لعمل التطوير الشامل لمنظومة التعليم المصرية لتواكب طرق التعليم الحديثة، التى تعنى بإنشاء وتكوين أجيال من المفكرين والمبدعين، ليفيدوا أنفسهم وأوطانهم، والتى تعد الركيزة الأساسية، التى يقاس بها تقدم الأمم وعلو شأنها.