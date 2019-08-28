رئيس جامعة بنى سويف يكرم ميسون إيهاب الحاصلة على ذهبية التايكوندو بالمغرب

بنى سويف - هانى فتحى

كرم مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة فى جلسته رقم 174 المنعقدة، اليوم الأربعاء، الطالبة بكلية التربية الرياضية ميسون إيهاب، لحصولها على الميدالية الذهبية فى التايكوندو بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، والتى حافظت مصر فيها على الصدارة بـ116 ميدالية بينهم 37 ميدالية ذهبية و50 ميدالية فضية و29 ميدالية برونزية.

من جانبه أكد رئيس الجامعة، أهمية التكريم للمتميزين الرياضيين باعتباره حافزا للمزيد من العطاء والتألق فى المحافل الدولية المختلفة، كما يعد حافزا أيضا للشباب الجامعى للإقبال على ممارسة الرياضة بمختلف أشكالها، والمشاركة فى مختلف المسابقات، مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهدا فى دعم الأنشطة الرياضية ورعاية أصحابها وتوفير البيئة المناسبة لهم .

وفى سياق منفصل، وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة فى جلسته رقم 174 المنعقدة بتاريخ 28/8/2019 على صرف مكافأة لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الأمن الإدارى وجميع وحدات وكليات الجامعة 600 جنيه للدرجة الأولى وما يعلوها، و500 جنيه للدرجة الثانية فأقل والمؤقتين، وذلك بمناسبة استقبال العام الدراسى الجديد.

وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد فى العام الدراسى الجديد، بما يعود بالنفع على خدمة العملية التعليمية و سير العمل بالجامعة والارتقاء به.



رئيس جامعة بنى سويف يكرم ميسون إيهاب رئيس جامعة بنى سويف يكرم ميسون إيهاب





رئيس جامعة بنى سويف يكرم ميسون إيهاب