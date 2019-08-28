رئيس جامعة القاهرة: مجانية التعليم حق دستوى ولا مساس بها

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه لا مساس بمجانية التعليم ولا يستطيع أحد المساس بها؛ لأنها حق دستورى مكفول للجميع، قائلا: "لا تفريط فى مجانية التعليم لأننا تربينا عليها وهى مطلب وواجب وحق دستورى يكفله الدستور المصرى".

وأضاف الخشت، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء في الحرم الجامعي، لاستعراض إنجازات جامعة القاهرة حتى تقدمت فى التصنيفات الدولية، أنه متمسك بشدة بالتعليم المجانى ولكن العدالة فتح المسارات للجميع لزيادة موارد الجامعة وخدمة جميع الطلاب والإنفاق على مجانية التعليم والمساهمة فى رفع رواتب أعضاء هيئة التدريس.

وأشار الخشت إلى أن البلد تضم أغنياء وفقراء فالطبقة الأولى تتعلم بمالها والفقيرة تحصل على الدعم، قائلا: "إذا طبقنا المجانية على الأغنياء سنجير على حق الفقراء"، لافتا إلى أن الجامعة استقبلت هذا العام 37 ألف طالب مجانا إلا أن بعض الطلاب يرغبون في الالتحاق بالبرامج الخاصة، موضحا أنه يستفيد من مصاريف البرامج الخاصة فى خدمة الجامعة.

وأكد الخشت أنه يعمل على زيادة موارد أعضاء هيئة التدريس وتوفير مصدر إضافى للدخل لهم من خلال زيادة مكافآت الأبحاث العلمية ومكافآت النشر الدولى ومناقشة الرسائل العلمية والبرامج الخاصة التى تتراوح قيمة الساعة الواحد بها لأعضاء هيئة التدريس من 200لـ 500جنيه.



