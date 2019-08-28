دراسة عدد من المواقع لإقامة سدود وبحيرات لمواجهة أخطار السيول بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود شرقى محافظة الأقصر، أنه يجرى العمل حالياً لإعداد دراسات مكثفة بالتعاون مع رجال هندسة الشبكات فى جبال منطقة شرق نجع مكي، لإقامة سدود وبحيرات لمواجهة أخطار السيول المتوقع هطولها فى فصل الشتاء المقبل، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالبدء فى الإستعداد للشتاء ومواجهة أية أخطار قد تعرض المواطنين للخطر.

وأضاف رئيس مدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أنه قام خلال اليومين الماضيين بتفقد عدد من المواقع التى وضعت لها دراسات لعمل سدود وبحيرات شرق نجع مكي، وذلك برفقة لجنة مكونة من الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس المركز، والمهندس أحمد الأمير منهدس توسع بإدارة التوسع الأفقي، للتأكيد من مواقعها وجاهزيتها لخدمة المدينة خلال فصل الشتء المقبل.

وأوضح العميد محمد إبراهيم عياد، أنه يشارك فى تلك الدراسات وإعدادها وموضع خطط للمواقع المختلفة بقرى ونجوع المدينة، فريق من المهندسين الشباب بالأقصر، وهم كل من المهندس محمو عبدالشافى من إدارة أملاك الدولة، والمهندس محمد جمال محمد والمهندس ماجد جميل غطاس من إدارة الشبكات الأرضية، وسعدى مدنى من هندسة رى الأقصر، وأحمد أبوالحجاج من إدارة المناجم والمحاجر، والذين يقومون بتفقد مواقع دراسة عمل سدود وبحيرات شرق نجع مكى لمجابهة مخاطر السيول بمدينة الطود وذلك بصورة يومية.

دراسة مواقع بالجبال لإقامة سدود وبحيرات شرق نجع مكي لمواجهة أخطار السيول



دراسة مواقع بالجبال لإقامة سدود وبحيرات شرق نجع مكي لمواجهة أخطار السيول

دراسة مواقع بالجبال لإقامة سدود وبحيرات شرق نجع مكي لمواجهة أخطار السيول

دراسة مواقع بالجبال لإقامة سدود وبحيرات شرق نجع مكي لمواجهة أخطار السيول