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حزب الله اللبنانى: سنرد على العدوان الإسرائيلى بضربة مفاجئة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:57 ص
حزب الله اللبنانى: سنرد على العدوان الإسرائيلى بضربة مفاجئة نعيم قاسم
كتب : أحمد جمعة

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أكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، في لقاء خاص مع  روسيا اليوم، أن الحزب سيرد على كل العدوان الإسرائيلي بضربة مفاجئة.

وأفاد نعيم قاسم بأن العدوان الإسرائيلى موصوف ولا يمكن أن التعامل معه كقضية عابرة، مشددا على أن الرد سيكون بحسب التفاصيل التي ذكرها حسن نصر الله في كلمته.

وردا على سؤال بشأن الرد الممكن، صرح قاسم بأن الحزب لا يتحدث عن الخصوصيات ولا يقدم التفاصيل التي تخدم تل أبيب، مؤكدا أن الضربة ستكون مفاجئة بالمقدار المناسب.

وبين المتحدث أن الأجواء أجواء رد على اعتداء وليست أجواء حرب، موضحا أنه لا يمكن الحديث عن حرب للتهويل والضغط على "حزب الله".

وقال نعيم قاسم إن موقف الدولة اللبنانية من الاعتداءات الإسرائيلية صحيح ولا ننتظر ردا في مجلس الأمن الدولى.

 

 


نعيم قاسم

حزب الله

اخبار لبنان

الحكومه اللبنانيه

اخبار اسرائيل

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