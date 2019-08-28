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حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق بالسلام

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:05 م
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق بالسلام محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، مفادها أن كل من "ك،. ع. ع"،18 سنة عامل خردة، و" ب. ع. ر"، 17 سنة، عامل خردة و،" م. س. ع"، 16 سنة،عاطل، يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب (كسر الباب).
 
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها واعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب.
 
وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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