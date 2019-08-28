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حالة الطقس اليوم الأربعاء 28/8/2019 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 28/8/2019 فى مصر والدول العربية حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأربعاء  ، ففى مصر،  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتي شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 حالة الطقس اليوم فى مصر
 

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.
 

الطقس فى الأردن 
 

نهاراً

يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. 
ويسود طقس صيفي اعتيادي إلى حار نسبياً في أغلب المناطق، ويبقى حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية. 
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة. 
وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 28 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس معتدلاً ورطباً بوجه عام.
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين 
 

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة ، وتكون الأجواء صيفية اعيتادية ، بحيث يكون الطقس حاراً نسبياً في الجبال وحاراً في كافة المناطق نهاراً ، وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء خصوصاً في المناطق الجبلية ، مع بقاء الرطوبة مرتفعة نسبياً في الساحل والسهل الساحلي .الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة وتنشط أحياناً . 

 


الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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