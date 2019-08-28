تنفيذى الغربية يوافق على مخاطبة الزراعة لاستثناء قطع أراضى لإقامة مشروعات عليها

الغربية – عادل ضرة

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية،على مخاطبة وزير الزراعة لإستثناء عدد من الأراضي لإقامة مدارس ومحطات صرف صحى عليها.

وتضمنت قطع الأراضى : قطعة أرض بمساحة 444م2 بقرية كفر الأشقر لإقامة محطة صرف صحى عليها و قطعة أرض بمساحة 450م2 بقرية قصر بغداد لإقامة محطة صرف صحى عليها و قطعة أرض بمساحة 12 قيراط لإقامة مدرسة عليها بقرية محلة أبو على بالمحلة الكبرى و قطعة أرض على مساحة 9 قيراط لإقامة مدرسة عليها بعزبة الشهيد محمد إبراهيم بكر بقطور وقطعة أرض على مساحة 12 قيراط بقرية حانوت مركز زفتي لإقامة مدرسة.