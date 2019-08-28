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تنفيذى الغربية يوافق على مخاطبة الزراعة لاستثناء قطع أراضى لإقامة مشروعات عليها

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:55 م
تنفيذى الغربية يوافق على مخاطبة الزراعة لاستثناء قطع أراضى لإقامة مشروعات عليها اللوء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة

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وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية،على مخاطبة وزير الزراعة لإستثناء عدد من الأراضي لإقامة مدارس ومحطات صرف صحى عليها.
 
وتضمنت قطع الأراضى : قطعة أرض بمساحة 444م2 بقرية كفر الأشقر لإقامة محطة صرف صحى عليها و قطعة أرض بمساحة 450م2 بقرية قصر بغداد لإقامة محطة صرف صحى عليها و قطعة أرض بمساحة 12 قيراط لإقامة مدرسة عليها بقرية محلة أبو على بالمحلة الكبرى و قطعة أرض على مساحة 9 قيراط لإقامة مدرسة عليها بعزبة الشهيد محمد إبراهيم بكر بقطور وقطعة أرض على مساحة 12 قيراط بقرية حانوت مركز زفتي لإقامة مدرسة.

 

 

 


وزير الزراعه

مجلس تنفيذى الغربيه

محافظه الغربيه

محافظ الغربيه

مشاريع الصرف الصحى

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