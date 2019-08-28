تفعيل منظومة التحويل الرقمى بكلية الآداب استعدادا للعام الدراسى الجديد

الغربية - مصطفى عادل

عقد الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب جامعة طنطا، اجتماعا مع الدكتور أحمد عبادة العربى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عياد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومحسن الكيلانى أمين عام الكلية ومديرى الإدارات الإدارية بالكلية لوضع كافة الأطروحات والمعايير الخاصة لإستقبال الطلاب الجدد والقدامى لمرحلة الليسانس وطلاب الدراسات العليا للدبلومات والتمهيدى الماجستير، وتوفير كل الإجراء اللازمة للطلاب الوافدين الدارسين بكلية الآداب جامعة طنطا فى العام الجامعى الجديد 2020/2019.

وأكد المصرى، أن إدارة الكلية تعمل على قدم وساق فى تفعيل منظومة التحويل الرقمى والتعامل الإلكترونى بالكلية للنهوض بها وتحويلها إلى أفضل مؤسسة رقمية إلكترونية تعمل بجامعة طنطا، وأن ذلك يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجامعة ونوابه لتقديم مستوى متميز من الخدمات الرقمية للطلاب والباحثين .



وأضاف المصرى، أن تلك الاستعدادات تأتى فى إطار التحضير لبداية عام دراسى متميز والمسابقة السنوية لأفضل كلية وجامعة على مستوى الجامعات المصرية بوزارة التعليم العالى.

