تعرف على تفاصيل التحقيقات فى فتاة العياط بعد مرور 40 يوما على القضية

كتب علاء رضوان

40 يوماَ بالتمام والكمال مرت على قضية فتاة العياط "أميرة. أ" 15 سنة، التى أصدرت دائرة الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، بالعباسية، قرارها اليوم بقبول استئناف النيابة العامة شكلا على قرار إخلاء سبيلها، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات فى اتهامها بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها، وقررت تجديد حبس المتهمة 30 يوما على ذمة التحقيق .

تلك القضية التى شغلت الرأي العام خلال الـ40 يوماَ المُنصرمة حيث تباينت ردود الأفعال فى الشارع المصري بين مؤيد لموقف الفتاة بحجة الدفاع عن العرض والشرف وأن القانون أعطى حق الدفاع الشرعي وبين معارض لها مستندين على أن الدفاع الشرعى لها شروط وأثار مترتبة عليه من ضمنها ثبوت عملية الدفاع الشرعى، وأن سائق الميكروباص حاول التعدى على الفتاة بالفعل وليس هناك أمراَ ما يدور من وراء كواليس لم يُعلن عنه بعد.

في التقرير التالي «اليوم السابع» يلقى الضوء على الأزمة منذ وقوعها في غضون 13 يوليو الماضي حيث لا يزال الغموض يسيطر على القضية الأهم منذ 40 يوماَ بعدما قامت فتاة العياط "أميرة. أ" 15 سنة، بقتل سائق ميكروباص بقرية برنشط بجنوب الجيزة، بعدما اتهمته بمحاولة اغتصابها عقب استدراجها إلى إحدى المدقات الجبلية، ولا زالت جهات التحقيق تواصل جهودها لكشف ما حدث ليلة الجريمة، للإجابة عن السؤال الأهم فى الواقعة هل الفتاة كانت فى حالة دفاع شرعى عن النفس؟، أم أن جريمة قتل السائق كانت مدبرة ؟



السائق-القتيل

وقوع الجريمة فى صحراء العياط: 13 يوليو

فى غضون 13 يوليو الماضي، أقدمت أميرة على ارتكاب جريمة قتل الشاب «أمير» سائق ميكروباص حاول اغتصابها في صحراء العياط أثناء توصيلها، بأن سددت له أكثر من 14 طعنة، حيث أكدت خلال التحقيقات الأولية أمام رجال المباحث: "قتلته عشان أحافظ على شرفي"، وبعدها انتشرت الواقعة على السوشيال ميدياَ كانتشار النار فى الهشيم، فأصبحت مسار اهتمام الشارع بكل أطيافه وشرائحه.

حبس فتاة العياط: 15 يوليو

وبتاريخ 15 يوليو عقب مرور يوم كامل على مباشرة التحقيقات، أمرت نيابة العياط بحبس طفلة أو "فتاة العياط" 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية، حيث دلت التحريات أن المتهمة ارتكبت الجريمة دفاعًا عن النفس لمنع المجني عليه من التعدي عليها جنسيًا عقب تهديده إياها بسلاح أبيض سكين لإجبارها على معاشرته، كما أمرت بحبس حبيبها وصديقه ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة معاونة المجني عليه في استدراج المتهمة للتعدي عليها جنسيًا.

فتاة-العياط

ماذا قالت فتاة العياط فى النيابة؟

فتاة العياط "أميرة. أ"، 15 سنة، قالت خلال التحقيقات إنها تعرّفت على حبيبها "وائل. م" منذ عام تقريباَ، وقررت الخروج معه بعد إلحاحه عليها أكثر من مرة، وبالفعل خرجت معه إلى حديقة الحيوان يوم الحادث حيث قابلت معه صديقه "إبراهيم" وبعد مرور 4 ساعات غادرت ثم اتصلت بوائل فوجدت المتهم "الأمير زهران" يرد عليها قائلًا: إنه عثر على هاتف حبيبها "تعالي خديه من منطقة العياط".

وبالفعل – وفقا لأقوال "أميرة" فى التحقيقات - قابلت المتهم في قرية برنشت وأخبرها أنه سلّم الهاتف لحبيبها، وعرض عليها مساعدتها من خلال توصيلها إلى الفيوم، وعند اقترابه من الصحراوي وصل إلى إحدى المدقات الجبلية حيث حاول اغتصابها، فغافلته واختطفت السكين وسددت إليه عدة طعنات وفرت هاربة، ثم بعد ارتكابها فعلتها قابلت شخصين يستقلان موتوسيكل فركبت معهما إلى أحد الأشخاص الذى بدوره ساعدها في الاتصال بوالدها وسلمت نفسها لقسم شرطة العياط.

محامية المتهمة

فى تلك الأثناء – ظهرت المحامية دينا المقدم لتتولى الدفاع عن الفتاة العياط حيث أكدت إن الاتهامات الموجهة إلى موكلتها وهى القتل وحيازة سلاح أبيض هى اتهامات أولية، وذلك لحين تأكد جهات التحقيق من صحة ما جاء على لسان الفتاة، من أنها كانت فى حالة دفاع شرعى عن النفس، وأنها واثقة من أن الفتاة وقعت ضحية للسائق الذي حاول الاعتداء عليه جنسيًا، وأنه تستحق العفو من العقوبة باعتبارها كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس.

وتابعت المحامية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" الأسباب القانونية التى تستوجب معه الإعفاء من العقوبة، وقالت، أن القانون حدد حالات إعفاء المتهم فى جرائم القتل من العقوبة، وكان من بين تلك الحالات هو القتل الذى يهدف منع اغتصاب امرأة أو هتك عرض شخص عنوة، كما تسقط عقوبة القتل العمد فى حالة منع جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.



القانون

مفاجأة في القضية

وعقب حالة الغضب الشديد التى انتابت قطاع عريض فى الشارع بسبب ارتكاب تلك الجريمة ظهر على السطح المحامى أحمد مهران الذى أعلن تولى القضية والدفاع عن المتهم مبرراَ ذلك بأن هناك لـ"لغز" فى القضية لابد من العمل على الوصول إليه مع جهات التحقيق.

وبالفعل – فجّر المحامى "مهران مفاجأة من العيار الثقيل فى بادئ الأمر بعدما أكد أن التقرير المبدئي فى الواقعة أثبت وجود آثار جلد أدمية في أظافر القتيل ليست للمتهمة "أميرة"، ما يشير معه إلى وجود جريمة قتل اشترك فيها آخرون مرجحا استخدام الفتاة كوسيلة لاستدراج الضحية إلى مكان العثور على الجثة.

مواجهة مع المتهمين

خلال جلسة تجديد حبسها قبل الأخيرة، واجهت أميرة المتهمين حبيبها وائل وصديقه إبراهيم أمام قاضي المعارضات، ولم ينكرا الاتهام الموجهة لهما باستدراجها لسائق الميكروباص المجني عليه ليواقعها جنسيًا، ورددت الفتاة المتهمة للقاضى قائلة: "كنت بأدافع عن شرفي فقتلته"، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية، وحدد جلسة 26 أغسطس لنظر أمر تجديد الحبس.

إخلاء سبيل فتاة العياط

قررت محكمة أكتوبر الكلية، أول أمس الموافق 26 أغسطس، إخلاء سبيل فتاة العياط "أميرة"، المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بمنطقة العياط جنوب الجيزة، بكفالة 10 آلاف جنيه، وقررت المحكمة تجديد حبس المتهمين الآخرين في ذات القضية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، واستأنفت النيابة العامة على قرار الحبس وحددت جلسة اليوم الموافق 28 أغسطس لنظر الإستئناف.

قبول استئناف النيابة

من جانبها، قررت دائرة الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، بالعباسية، قبول استئناف النيابة العامة شكلا على قرار إخلاء سبيل "أميرة.أ" والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، وقررت تجديد حبس المتهمة 30 يوما على ذمة التحقيق .