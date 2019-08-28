تشغيل 4 قطارات جديدة ومد مسار قطارين بخط القاهرة ـ منوف ـ طنطا ابتداء من الأحد

كتب رضا حبيشى

تدفع هيئة السكة الحديد بـ4 قطارات جديدة وتمد مسار قطارين آخرين على خطى القاهرة ـ منوف ـ طنطا والعكس ابتداءً من الأحد المقبل، استعدادًا للعام الدراسى المقبل وخدمة أهالى خط منوف، للحد من ظاهرة التكدس الموجودة على هذا الخط.



وتشمل القطارات التى سيجرى الدفع بها قطارى رقمى 564 و565 بين منوف وطنطا والعكس، حيث سيقوم قطار رقم 565 من منوف الساعة 8.00 صباحًا ليصل طنطا 9.10 صباحًا، ويقوم قطار رقم 564 من طنطا 21.55 ليصل منوف 23.05.



كما سيتم الدفع بقطار رقم 563 من القاهرة 17.45 مساء ليصل طنطا 21.10، قطار رقم 562 يقوم من طنطا 10.50 ليصل القاهرة 14.20، بالإضافة إلى مد مسير قطارى رقمى 561 و522 على طنطا.