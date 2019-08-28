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اليوم.. الجامعة العربية تستضيف ورشة حول مراكز الفكر والتنمية المستدامة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:00 ص
اليوم.. الجامعة العربية تستضيف ورشة حول مراكز الفكر والتنمية المستدامة الجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر

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تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "مراكز الفكر العربية والتنمية المستدامة" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية، أمس الثلاثاء، بأن انعقاد هذه الورشة العلمية يأتي في إطار جهود قطاع الإعلام والاتصال- إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية في رصد ومتابعة دور مراكز البحوث والدراسات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على دور تلك المراكز في تعزيز الوعي ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال طاولة مستديرة "عصف فكري" لتقديم رؤية واضحة حول وسائل وآليات النهوض بالإعلام في المجال التنموي.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه الورشة الجهات المعنية بالبحوث والدراسات الاستراتيجية في الدول العربية، والشخصيات الفكرية والأكاديمية المتخصصة والخبراء المتخصصين بالتنمية المستدامة في الدول العربية، ومراكز البحوث والدراسات العربية.

وتناقش الورشة مجموعة محاور أساسية، حيث تتناول الإطار المفاهيمي لمراكز الفكر والتنمية المستدامة، وأدوار ومهام مراكز الفكر العربية، والتحديات التي تواجهها، ودور مراكز الفكر العربية في مجال الوعي، وأهداف التنمية المستدامة ودعمها وتعزيزها، ومناقشات مفتوحة "عصف فكري" حول "معالجة التحديات التي تواجه مراكز الفكر العربية في دعم وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

 


الجامعة العربية

التنمية المستدامة

ورشة عمل

الدول العربية

تنمية

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