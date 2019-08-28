النيابة التونسية تستدعى 4 مرشحين للانتخابات بتهمة التزوير

استدعت النيابة التونسية، 4 من المرشحين للانتخابات الرئاسية، للمثول أمام قاضى التحقيق، وذلك على خلفية اتهامات بتزوير التزكيات التى ترشحوا من خلالها للانتخابات.

ووفقا لما ورد بصحيفة الصباح التونسية اليوم، فإن المرشحين هم ناجى جلول، وعبيد البريكى، وومحسن مرزوق، وحمة الهمامي.

يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، أذنت بفتح بحث تحقيقى ضد لطفى المرايحى والمنسق لحملة الانتخابية بمنطقة المنستير التونسية، بسبب التزكيات المزورة وقد وجهت لهما تهمة التزوير والادلاء بشهادات مزورة فى إطار الانتخابات، وإحالة معطيات شخصية لتحقيق منفعة شخصية أو لفائدة الغير.

وقد بلغ عدد المتضررين فى قضية المرايحى 11 متضررًا وجدوا أنفسهم مزكين ترشحه دون علمهم.