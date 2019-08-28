سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

النيابة التونسية تستدعى 4 مرشحين للانتخابات بتهمة التزوير

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:07 م
النيابة التونسية تستدعى 4 مرشحين للانتخابات بتهمة التزوير انتخابات تونس
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استدعت النيابة التونسية، 4 من المرشحين للانتخابات الرئاسية، للمثول أمام قاضى التحقيق، وذلك على خلفية اتهامات بتزوير التزكيات التى ترشحوا من خلالها للانتخابات.

 

ووفقا لما ورد بصحيفة الصباح التونسية اليوم، فإن المرشحين هم ناجى جلول، وعبيد البريكى، وومحسن مرزوق، وحمة الهمامي.

 

يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، أذنت بفتح بحث تحقيقى ضد لطفى المرايحى والمنسق لحملة الانتخابية بمنطقة المنستير التونسية، بسبب التزكيات المزورة وقد وجهت لهما تهمة التزوير والادلاء بشهادات مزورة فى إطار الانتخابات، وإحالة معطيات شخصية لتحقيق منفعة شخصية أو لفائدة الغير.

 

وقد بلغ عدد المتضررين فى قضية المرايحى 11 متضررًا وجدوا أنفسهم مزكين ترشحه دون علمهم.

 


تونس

انتخابات تونس

تزوير تزكيات

مرشحين للرئاسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الداخلية التونسى: تشكيل فريق أمنى مشترك لتأمين الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:10 ص

وشهد شاهد من أهلها.. آيات عرابى تفضح إخوان تونس: النهضة تتأمر على مرشحة للرئاسة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:26 م

الانتهازية والتهديدات أسلوب الإخوان فى التوقيع بين المرشحين لرئاسة تونس.. "الإرهابية" تزرع الفتن بين المرشحين "الشاهد والقروى".. ومرشحة للانتخابات تعلن إضرابها عن الطعام بسبب مضايقات حركة الغنوشى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:19 م

تونس فى دائرة "المسئول المؤقت" والكراسى الموسيقية.. وفاة السبسى فتحت باب فراغ المناصب الرسمية.. ترشح رئيس الوزراء للرئاسة يدفع بـ"مرجان" لمرتبة "القائم بالأعمال".. والشعب يحلم بالاستقرار بعد ماراثون الانتخابات

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:00 م

استقالة عضو المكتب السياسى بحزب رئيس حكومة تونس السابق

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة