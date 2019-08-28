المعمل الكيماوى يحدد مصير عاطلين ضبط بحوزتهما 12 ألف قرص دواء مهربة فى بولاق

كتب سليم على

أرسلت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية عينة من 12 ألف قرص دواء مجهول المصدر ومنشطات جنسية، تم ضبطها بحوزة عاطلين بدئرة القسم إلى المعمل الكيماوى بالقاهرة لفحصها وإعداد تقرير عنها.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية نجاح ضباط المباحث، فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية من خلال إحدى الصيدليات، بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وبحوزتهما (1854 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية - 11905 أقراص وأمبول أدوية مستوردة ومهربة ومنشطات مجهولة المصدر– 3 هواتف محمولة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الغش التجارى.