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القليوبية تحتفل بالعيد القومى اليوم بحضور المحافظين السابقين

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 05:00 ص
القليوبية تحتفل بالعيد القومى اليوم بحضور المحافظين السابقين محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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 تحتفل محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، بالعيد القومى للمحافظة، الذى يواكب افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، والتى تعد من معالم المحافظة السياحية، حيث يتوافد عليها السائحون والزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمنتزهات والحدائق التى تبلغ نحو 500 فدان بالمدينة.

وتضمن برنامج اليوم الأول للاحتفالات العديد من الفقرات بحضور عدد من المحافظين السابقين للإقليم، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، كما وجهت محافظة القليوبية الدعوة لعدد من المحافظين السابقين للإقليم للمشاركة واعترافا بدورهم السابق.

ويبدأ الاحتفال باستقبال المحافظين السابقين بديوان عام محافظة القليوبية، وبعد ذلك تنطلق سيارات كرنفال المشروعات القومية ومشروعات المحافظة من ديوان المحافظة حتى استاد بنها الرياضى، ثم تبدأ الاحتفالية بالصالة المغطاة باستاد بنها الرياضى بتلاوة القرآن الكريم ثم فيلم تسجيلى عن معالم القليوبية، ويتبع ذلك فقرة فنية واستعراضية لطلاب جامعة بنها وعرض رياضى تقدمه مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

ويتضمن الاحتفال فقرات شعرية إلى جانب فقرة الموسيقى النحاسية لفرقة طلائع الشباب والرياضة بالقليوبية، ثم فقرة الموسيقى العربية وتقدمها مديرية الثقافة بالقليوبية، ويقدم محافظ القليوبية درع المحافظة للمحافظين السابقين للإقليم، ويختتم اللقاء بكلمة للدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية ثم السلام الجمهوري.


اخبار القليوبية

العيد القومي للقليوبية

محافظة القليوبية

الصالة المغطاة

استاد بنها الرياضي

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