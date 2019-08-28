الفيوم تستعد لتنفيذ مشروع التحول الرقمى بالقطاعات الحكومية

الفيوم رباب الجالى

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعاً مع المهندس محمد نصير مدير عام تليفونات الفيوم، لبحث ومناقشة الاستعدادات الأولية لتنفيذ مشروع التحول الرقمى داخل القطاعات الحكومية المختلفة بالمحافظة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن مشروع التحول الرقمى يأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية للإصلاح الإدارى وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً أن المشروع يرتكز على مد كابلات الألياف الضوئية "الفايبر" لرفع كفاءة وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية المختلفة بالمحافظة.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لا تدخر جهداً نحو تقديم كافة سبل الدعم اللازم للبدء فى تنفيذ مشروع التحول الرقمى على أرض الواقع، موضحاً أهمية منظومة التحول الرقمى كونها أحد محاور التطوير فى القطاعات الحكومية، وتأتى ضمن مساعى الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير الخدمات لهم.