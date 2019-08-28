سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 05:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

الفيوم تستعد لتنفيذ مشروع التحول الرقمى بالقطاعات الحكومية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 05:07 م
الفيوم تستعد لتنفيذ مشروع التحول الرقمى بالقطاعات الحكومية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعاً مع المهندس محمد نصير مدير عام تليفونات الفيوم، لبحث ومناقشة الاستعدادات الأولية لتنفيذ مشروع التحول الرقمى داخل القطاعات الحكومية المختلفة بالمحافظة.

 

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن مشروع التحول الرقمى يأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية للإصلاح الإدارى وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً أن المشروع يرتكز على مد كابلات الألياف الضوئية "الفايبر" لرفع كفاءة وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية المختلفة بالمحافظة.

 

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لا تدخر جهداً نحو تقديم كافة سبل الدعم اللازم للبدء فى تنفيذ مشروع التحول الرقمى على أرض الواقع، موضحاً أهمية منظومة التحول الرقمى كونها أحد محاور التطوير فى القطاعات الحكومية، وتأتى ضمن مساعى الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير الخدمات لهم.

 

 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

التحول الرقمى بالمؤسسات

تليفونات الفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

البنك المركزى: مصر تسدد 25 مليار دولار ديونا خلال عامين

البنك المركزى: مصر تسدد 25 مليار دولار ديونا خلال عامين

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة