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السيسى فى افتتاح قمة التيكاد: أراضى أفريقيا غنية بالثروات والفرص

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:03 ص
السيسى فى افتتاح قمة التيكاد: أراضى أفريقيا غنية بالثروات والفرص الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان
كتب - محمد الجالى

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن التقدير لرئيس وزراء اليابان "شينزو آبي" ولشعب اليابان على حفاوة الضيافة وحسن التنظيم وما بذل من جهد في إطار الإعداد للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد" الذي تبدأ أعماله اليوم في يوكوهاما، تلك المدينة اليابانية التي طالما كانت إحدى بوابات اليابان للانفتاح والتفاعل مع العالم الخارجي.

وفى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد السابعة:

تقدم الرئيس السيسى بالشكر للشركاء المنظمين على الإعداد الموضوعي المتميز لهذه القمة، وما يبذلونه من جهد مستمر ودؤوب لتوطيد الشراكة بين أفريقيا واليابان.

وقال الرئيس السيسى :"إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث اليوم أمام هذا المحفل الذي يجمع أفريقيا مع أحد أقدم شركائها الاستراتيجيين والذي يرتكز على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بهدف دفع جهود التنمية في دول القارة الأفريقية منذ إطلاقه عام 1993. ويمكنني اليوم تأكيد أن شراكتنا في إطار التيكاد حققت قدراً كبيراً من الإنجازات، وتفاعلت بالإيجاب مع المعطيات الدولية والإقليمية".

 

وفي إطار الأولوية التي توليها قمة التيكاد السابعة لدور القطاع الخاص، توجه السيسى باسم أفريقيا بدعوة لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار في قارتنا، مؤكداً أن أسواق أفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مُهيئة وأيادينا ممدودة للتعاون وأراضينا غنية بالفرص والثروات، وعزمنا على بناء مُستقبل قارتنا في شتى المجالات لا يلين.


السيسى

اليابان

السيسى فى اليابان

قمة التيكاد

افريقيا

اليوم السابع بلس

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