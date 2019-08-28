السبت.. اجتماع لـ"المعلمين" حول تعديلات قانون النقابة والمعاشات

تعقد النقابة العامة للمعلمين، برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين، اجتماع، يوم السبت المقبل، 31 أغسطس الجارى، وذلك لمناقشة الإعانات الخاصة بأصحاب الأمراض المستعصية من المعلمين، بمقر النقابة العامة بالجزيرة.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أيضا، تعديلات قانون النقابة، ومعاشات المعلمين، وعددا من القضايا التعليمية الشائكة، وذلك بحضور رؤساء النقابات الفرعية، واللجان النقابية على مستوى الجمهورية.
وكان خلف الزناتى، قد أعلن عن توقيع عقد التأمين التكافلى لأعضاء صندوق الزمالة، وتم صرف مبلغ 20 مليون جنيه للمعلمين أصحاب الأمراض المستعصية طبقاً للاتفاق المبرم بواقع 20 ألف جنيه لعدد 100 معلم، وذلك لتحقيق استفادة للمعلمين أصحاب الأمراض المستعصية بالمبالغ المخصصة لهم للمساهمة فى نفقات العلاج، لأمراض "السرطان – الفشل الكلوي-زرع أحد الأعضاء الرئيسية – الجلطة الدماغية "السكتة الدماغية" – جراحة الشريان الأورطى".
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