السبت.. اجتماع لـ"المعلمين" حول تعديلات قانون النقابة والمعاشات

كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة للمعلمين، برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين، اجتماع، يوم السبت المقبل، 31 أغسطس الجارى، وذلك لمناقشة الإعانات الخاصة بأصحاب الأمراض المستعصية من المعلمين، بمقر النقابة العامة بالجزيرة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أيضا، تعديلات قانون النقابة، ومعاشات المعلمين، وعددا من القضايا التعليمية الشائكة، وذلك بحضور رؤساء النقابات الفرعية، واللجان النقابية على مستوى الجمهورية.