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الجيش الليبى يقصف بوابة الهيرة جنوب غربى طرابلس

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:27 ص
الجيش الليبى يقصف بوابة الهيرة جنوب غربى طرابلس الجيش الليبى
أ ش أ

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قتل عدد من مسلحى قوات حكومة الوفاق، خلال قصف جوى شنه سلاح الجو التابع للجيش الوطنى الليبى، على بوابة "الهيرة" الرابطة بين العزيزية ومدينة غريان، جنوب غربى العاصمة طرابلس.
وذكرت قناة " العربية الحدث"، اليوم الأربعاء، أن الطيران الحربي التابع للجيش الليبي شن غارات جويّة دقيقة وكثيفة، استهدفت تمركزات الميليشيات الموالية لقوات الوفاق، على بوابة "الهيرة" الواقعة على بعد 20 كم شمال مدينة غريان، وأدى إلى سقوط قتلى في صفوفها، وذلك ضمن هجوم عسكري حاسم، بدأه الجيش مطلع الأسبوع الحالي، بهدف استعادة مدينة غريان من قوات الوفاق.
وتعد "الهيرة" ذات موقع استراتيجي، حيث تربط بين منطقة العزيزية ومدينة غريان، وتعد طريقا رئيسيا يربط بين الشمال والغرب الليبي، كما تعد معبرا هاما لوصول التعزيزات العسكرية إلى الجيش.
وكان الجيش الليبي، أعلن الاثنين الماضي، أنه حقق تقدمات ميدانية هامة نحو وسط مدينة غريان، واقترب من السيطرة الكاملة عليها وتحريرها من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.


ليبيا

الجيش الليبى

بوابة الهيرة

طرابلس

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