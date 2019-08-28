"البترول الكويتية" تكشف عن توظيف 4680 كويتياً فى النفط خلال 5 سنوات

وكالات

كشفت مؤسسة البترول الكويتيـة وشركاتهــــــا التابعة عن رؤيتها لحل أزمة التوظيف ان القطاع النفطي لديه خطط ومشاريع وتوسعات مستقبلية وخطط خمسية من الممكن ان تساهم في حل تلك المشكلة، حيث حددت خطة التوظيف خلال السنوات الخمس القادمة توفير فرص عمل بواقع 4680 وظيفة بالتخصصات المطلوبة متضمنة هندسة البترول ، حسبما نشرت صحيفة الانباء الكويتية ،

و تتلخص الخطة في توظيف 1539 كويتيا في 2019/2020، وتوظيف 1134 كويتيا في 2020/2021 وتوظيف 758 كويتيا في 2021/2022، و650 كويتيا في 2022/2023 وتوظيف 559 كويتياً في 2023/2024، علما أن تلك الخطط يتم تحديثها سنويا.

وافــــادت «مؤسســـة البترول»، في رؤيتها الصادرة من قبل الرئيس التنفيذي ل‍مؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم، بأن الاعداد المتزايدة من خريجي الهندسة جاءت نتيجة كثرة الجامعات التي تتيح دراسة هذا التخصص مثل جامعة الكويت والجامعات الخاصة والتعليم العالي لتوجيه مخرجات التعليم بما يتماشى مع احتياجات القطاع، والذي له أثر مباشر على تدني نسب البطالة وزيادة نسبة التكويت في القطاعين الاهلي والخاص.