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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم العيسوية بالقدس ويصيب عددًا من المواطنين

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:00 ص
الاحتلال الإسرائيلى يقتحم العيسوية بالقدس ويصيب عددًا من المواطنين قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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أصيب، مساء أمس الثلاثاء، عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم سيدة، فىاعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلىخلال اقتحامها لأحياء بلدة العيسوية شرقىمدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن مواطنة لم تعرف هويتها بعد، أصيبت فىعينها بشظايا زجاج مركبتها نتيجة إطلاق الاحتلال للأعيرة المطاطية بشكل عشوائىتجاه المواطنين، وأن جنود الاحتلال حاصروا محيط مسجد الأربعين فىالبلدة واشتبكوا مع المواطنين واعتدوا عليهم بالهراوات وأطلقوا قنابل الصوت والرصاص المغلف بالمطاط مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.


كما حاصرت تلك القوات حىالشهيد محمد عبيد وانتشرت فيه واعتلت الأسطح ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منه.


وفىالخليل جنوبىالضفة الغربية، أصيب عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر ومدينة الخليل.


وقال الناشط الإعلامىفىالبلدة محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن أحمد خليل أبو هاشم وقاموا بتفتيشه والعبث بمحتوياته، وخلال انسحابهم من المنطقة، اندلعت مواجهات مع الشبان أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز وقنابل الصوت.


وفىالسياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، جبل الرحمة وجبل أبو رمان فىمدينة الخليل، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ما تسبب بإصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.


إسرائيل

فلسطين

العيسوية

غزة

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