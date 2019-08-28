الإفراج عن عمدة طهران السابق القاتل لزوجته بعد عفو أهلها

تم اليوم الإفراج، عن عمدة طهران السابق، محمد علي نجفي، المدان بقتل زوجته والمحكوم بالإعدام، بكفالة مالية.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت عائلة الضحية ميترا استاد، زوجة عمدة طهران السابق، عن العفو عن قاتلها، في الـ14 أغسطس الجاري، وكتب مسعود استاد، أخ ميترا، عبر صفحته على "إنستجرام" أن العائلة عفت عن صهرها، وأرفق منشوره بتوضيحات عن "أهمية العفو عند المقدرة".

ونقل موقع روسيا اليوم أن المحكمة الإيرانية المختصة، اعتبرت قبيل الإفراج عن نجفي، أن القتل تم عن غير عمد، لكن القضاء الإيراني كان أصدر حكما، في نهاية يوليو الماضي، بإعدام عمدة طهران السابق الذي اعترف بقتل زوجته، متهما إياها بكشف أسراره الشخصية.

ويعد محمد علي نجفي من الشخصيات المقربة من رئيس الجمهورية الإيرانية، حسن روحاني، وانتخب عمدة للعاصمة طهران في أغسطس عام 2017، وقدم استقالته من المنصب في أبريل 2018، عازيا ذلك لأسباب صحية.