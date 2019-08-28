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"الإعلاميين": النظام العلاجى الجديد بالنقابة بدون أى تكلفة مالية على الأعضاء

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:41 م
"الإعلاميين": النظام العلاجى الجديد بالنقابة بدون أى تكلفة مالية على الأعضاء طارق سعده نقيب الإعلاميين
كتب محمد السيد

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اعتمد مجلس نقابه الإعلاميين برئاسه الدكتور طارق سعدة، النظام العلاجي الجديد لأعضاء النقابه للتعاقد مع كبري المستشفيات التي تقدم خدمات علاجية متميزه علي مستوي الجمهورية.
 
وقال طارق سعده نقيب الإعلاميين، إن النظام العلاجي الجديد يتميز بالسهولة و اليسر و يكتفي بإبراز بطاقه عضوية النقابه لدي المستشفيات، مضيفا أنه لا يتحمل عضو النقابة أي نفقات مالية وأن هذه البداية لنظام علاجي شامل لا تكلف فيه أعضاء النقابة أي أعباء مالية للاشتراك في هذه المنظومة.
 
ودعا طارق سعده نقيب الإعلاميين، أعضاء الجمعية العمومية للحضور لمقر النقابه لمعرفه تفاصيل الخدمات العلاجية التي تقدمها النقابة.
 
طارق سعده نقيب الإعلاميين
طارق سعده نقيب الإعلاميين

 


نقابه الإعلاميين

طارق سعدة

الاعلاميين

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