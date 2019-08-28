سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

اكتشاف شاهد ضريح عمره 471 عاما شمالى الصين

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:54 ص
اكتشاف شاهد ضريح عمره 471 عاما شمالى الصين ضريح أثرى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت سلطات مقاطعة خبى شمالى الصين اكتشاف شاهد ضريح يرجع تاريخه إلى أسرة مينج الإمبراطورية (1384 - 1644) فى المقاطعة.
وذكرت سلطات المقاطعة - فى بيان اليوم - أن شاهد الضريح اكتشف فى قرية تشاوباى فى محافظة نانخه، ويعتقد أنه تم صنعه فى فترة حكم الإمبراطور جيا جينج، ويبلغ عمره 471 عاما، مشيرة إلى أن طول شاهد الضريح الشبيه بالمكعب يبلغ 43 سم وعرضه 43 سم وسمكه 14 سم، ومنقوش عليه 484 رمزا.
وأضافت السلطات أن النقوش المسجلة على شاهد الضريح تتناول تاريخ صاحب الضريح الملقب بـ "تشاو" وسلالة أسرته منذ هجرتها إلى نانخه في وقت مبكر من عهد أسرة مينغ الإمبراطورية. 
ويوفر شاهد الضريح المحفوظ جيدا المواد المهمة لدراسة العادات الجنائزية والثقافة المحلية خلال تلك الفترة، بجانب تاريخ الهجرة البشرية إبان فترة حكم أسرة مينغ.


ضريح

الصين

أسرة مينج الإمبراطورية

الإمبراطور جيا جينج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد: إنهاء أعمال تطوير محطة مصر نهاية سبتمبر المقبل

السكة الحديد: إنهاء أعمال تطوير محطة مصر نهاية سبتمبر المقبل

أياكس أمستردام يواجه نيقوسيا القبرصى فى إياب دورى أبطال أوروبا

أياكس أمستردام يواجه نيقوسيا القبرصى فى إياب دورى أبطال أوروبا

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

متقولش ريحته وحشة.. اعرف فوائد تناول الثوم على الريق

متقولش ريحته وحشة.. اعرف فوائد تناول الثوم على الريق

بعد إعلان نجيب ساويرس الاستثمار فيه.. تعرف على أشهر مناجم الذهب فى مصر

بعد إعلان نجيب ساويرس الاستثمار فيه.. تعرف على أشهر مناجم الذهب فى مصر

تعرف على الاختصاصات القانونية للمحكمة الدستورية العليا

تعرف على الاختصاصات القانونية للمحكمة الدستورية العليا

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 23 متهمًا بـ"التخابر مع حماس"

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 23 متهمًا بـ"التخابر مع حماس"

تشغيل 4 قطارات جديدة ومد مسار قطارين بخط القاهرة ـ منوف ـ طنطا ابتداء من الأحد

تشغيل 4 قطارات جديدة ومد مسار قطارين بخط القاهرة ـ منوف ـ طنطا ابتداء من الأحد

تعرف على دور هيئة تمويل الابتكار فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية

تعرف على دور هيئة تمويل الابتكار فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية

احذر.. مخالفات بناء لا يُسمح بالتصالح عليها فى القانون الجديد

احذر.. مخالفات بناء لا يُسمح بالتصالح عليها فى القانون الجديد

انتهاء تصحيح كراسات امتحان الدور الثانى للثانوية العامة خلال الساعات المقبلة

انتهاء تصحيح كراسات امتحان الدور الثانى للثانوية العامة خلال الساعات المقبلة

تعرف على نوع الدعاوى والفئات المعفاة من الرسوم القضائية بقانون العمل

تعرف على نوع الدعاوى والفئات المعفاة من الرسوم القضائية بقانون العمل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة