اكتشاف شاهد ضريح عمره 471 عاما شمالى الصين

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أعلنت سلطات مقاطعة خبى شمالى الصين اكتشاف شاهد ضريح يرجع تاريخه إلى أسرة مينج الإمبراطورية (1384 - 1644) فى المقاطعة.

وذكرت سلطات المقاطعة - فى بيان اليوم - أن شاهد الضريح اكتشف فى قرية تشاوباى فى محافظة نانخه، ويعتقد أنه تم صنعه فى فترة حكم الإمبراطور جيا جينج، ويبلغ عمره 471 عاما، مشيرة إلى أن طول شاهد الضريح الشبيه بالمكعب يبلغ 43 سم وعرضه 43 سم وسمكه 14 سم، ومنقوش عليه 484 رمزا.

وأضافت السلطات أن النقوش المسجلة على شاهد الضريح تتناول تاريخ صاحب الضريح الملقب بـ "تشاو" وسلالة أسرته منذ هجرتها إلى نانخه في وقت مبكر من عهد أسرة مينغ الإمبراطورية.

ويوفر شاهد الضريح المحفوظ جيدا المواد المهمة لدراسة العادات الجنائزية والثقافة المحلية خلال تلك الفترة، بجانب تاريخ الهجرة البشرية إبان فترة حكم أسرة مينغ.