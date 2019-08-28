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استقرار أسعار الأسماك بسوق العبور ..والبطلى يسجل 25 جنيهًا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:40 ص
استقرار أسعار الأسماك بسوق العبور ..والبطلى يسجل 25 جنيهًا سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 28-8-2019، استقرارا في جميع الأصناف، وذلك طبقا للأسعار المقررة من سوق العبور للجملة. 
 
واستقرت أسعار البلطى 1 بين 21-25 جنيها للكيلو فيما استقر سعر البلطي الأسواني بين 15- 35 جنيها وجاءت أسعار البوري بين 25 - 45 جنيها بتراجع 15 جنيها في الكيلو والمكرونة السويسى بين 50- 64 جنيها والبربون بين 30- 40 جنيها والقشر بين 40-60 جنيها للكيلو. 
 
فيما استقر سعر الجمبرى ليسجل 90 – 300 فيما سجلت لكابوريا بين 30 – 140جنيها للكيلو، واستقر سعر السبيط والكاليمارى عند 90 – 190 جنيها للكيلو. 

اسعار السمك

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