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ازاى تعرف إن جرحك يحتاج لخياطة وغرز وامتى تروح المستشفى؟

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:30 م
ازاى تعرف إن جرحك يحتاج لخياطة وغرز وامتى تروح المستشفى؟ الجروح - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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كثير منا يتعرض للإصابة بالجروح، لكن قد لا نعلم ما هو الجرح الذى يحتاج لخياطة جراحية والجرح الذى لا يحتاج لذلك، خاصة أن هناك جروحا قد تلتئم دون تدخل طبى، فى هذا التقرير نقدم لك نصائح حول كيفية معرفة أن جرحك يحتاج لخياطة جراحية وغُرز أم لا، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

قال بورفا جروفر، المدير الطبي لقسم الطوارئ للأطفال بأحد المستشفيات الأمريكية: "قد يكون من الصعب في بعض الأحيان معرفة ما إذا كانت الإصابة ستحتاج إلى غُرز أم لا."

وأضاف أنه من الأفضل الحصول على رعاية طبية فورية عند الإصابة بالجروح إذا لم تكن متأكدًا من مدى خطورة الإصابة.

خياطة الجرح
خياطة الجرح

علامات الجروح التى تتطلب الذهاب للمستشفى
 

قال طبيب الطوارئ باروخ فيرتيل، "إن بعض الجروح تتطلب دائمًا زيارة إلى مركز الطوارئ أو مركز الرعاية العاجلة فى المستشفيات"، ونصح بالذهب للمستشفى فى الحالات التالية:

-إذا كان الجرح عميق بما فيه الكفاية لكشف الأدمة أو الأنسجة الدهنية الصفراء تحت الجلد.

-إذا كان الجرح على أحد مفاصل الجسم، حيث قد يكون لديك أيضًا تلف الأعصاب والأوتار والأربطة.

-إذا كان جرح نتيجة لدغة الحيوان (قد تحتاج إلى المضادات الحيوية عن طريق الفم، وكذلك الغرز الجراحية).

-إذا كان الجرح بسبب التعرض لرصاصة أو سلاح.

-إذا كان الجرح ملوثاً أو ناتجاً عن شئ قذر أو صدئ للغاية.

- النزيف بغزارة.

-إذا كان في منطقة تؤثر على الشكل مثل الوجه.

- إذا كان على أو بالقرب من الأعضاء التناسلية.

 


خياطة الجروح

الجروح

العناية بالجروح

خياطة الجرح

الاسعافات الاولية للجروح

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