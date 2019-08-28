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إندبندنت: الحكومة البريطانية ستطلب من الملكة تعليق البرلمان منتصف سبتمبر

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:37 ص
إندبندنت: الحكومة البريطانية ستطلب من الملكة تعليق البرلمان منتصف سبتمبر الملكة إليزابيث
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الحكومة البريطانية ستسعى للتقدم للملكة إليزابيث الثانية بطلب لتعليق البرلمان فى منتصف سبتمبر قبل انتهاء فترة العطلة الطويلة فى 14 أكتوبر  بخطاب تلقيه الملكة.

 

 ويأتى ذلك فى الوقت الذى ألغى فيه وزير المالية ساجد جاويد أول خطاب رسمى مهم له بحكم منصبه، وقدم مراجعة الإنفاق الحكومى لموعد 4 سبتمبر، مما أثار تكهنات بأن دواننج ستريت يستعد للدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

 

وقد انتقد وزير المالية فى حكومة الظل جون ماكدونالد تعهدات جافيد بمزيد من الاستثمارات فى المدارس والشرطة والرعاية الصحية، ووصفها بأنها ميزانية يقودها الذعر قبل الانتخابات.

 

من ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن زعيم حزب العمال جيريمى كوربين وقادة المعارضة وراء خطط لاستخدام تشريع من أجل منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حيث تم تجميد المقترحات لإجراء تصويت على سحب الثقة من رئيس الحكومة.


الملكة إليزابيث

الحكومة البريطانية

البرلمان البريطانى

الاتحاد الأوروبى

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