إغلاق صيدلية ومخزن أدوية مخالفين بمركز أبو قرقاص فى المنيا

المنيا- فريق المحافظات

أصدر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، قراراً بإغلاق صيدلية ومخزن للأدوية بقرية منهرى بمركز أبو قرقاص، وذلك لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقتهما للمواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

جاء قرار المحافظ عقب الحملة التفتيشية المكبرة التى نظمتها الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص على الأسواق وعدد من المنشآت الصحية والتجارية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والطب البيطرى والتموين وإدارة التفتيش الصيدلى ومكتب تفتيش الأغذية بالإدارة الصحية ومكتب السلامة والصحة المهنية بأبو قرقاص، بهدف تحقيق الانضباط بالأسواق وقمع الغش والتدليس والتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمى حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

وقال العقيد محمد صلاح، رئيس مركز أبو قرقاص، إن الحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر مخالفة لعدد من المنشآت الصحية بالإضافة إلى ضبط 31 مخالفة أخرى تنوعت ما بين (عدم إعلان عن الأسعار، إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم وجود شهادة صحية، بيع سلع بدون بيانات، ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية).

وكان محافظ المنيا قد أصدر توجيهاته بتكثيف الحملات التفتيشية بشكل دورى ومراقبة الأسواق والمحلات العامة لمنع حالات الغش التجارى وضبط الأسعار وعودة الانضباط للأسواق مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.